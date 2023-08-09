Açık lise sınavları için son gün: AÖL sınav giriş nasıl yapılır?

Eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin katıldığı AÖL sınavları 13 gün boyunca devam ederken, son gün geldi. AÖL 3. Dönem sınavları 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23:59'a kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak gerçekleştirilecek.

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Açık lise sınavı online olarak Çarşamba günü sonuna kadar devam edecek. Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ise henüz belli değil.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 28 Temmuz 2023 tarihi saat 09:30’dan – 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23:59’a kadar yapılacak.

AÖL SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. Dönem sınavı Sınavı online olarak yapılacak.

AÇIK LİSE SINAVI GİRİŞ NASIL YAPILIR?

– Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacak.

– Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacak.

– Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak.

– Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacak.

– Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecek.

– Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi” sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava Girmedi” olarak işlem yapılacaktır.

– Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek.