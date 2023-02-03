Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ne zaman bitiyor? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri devam ediyor, kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 20 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek. AÖL ilk kayıt yaptıracak olan öğrenciler kayıt için gerekli evraklarıyla öncelikle halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak ön kayıtlarını yaptıracak. Öğrencilik durumu “silik” veya “donuk” olan öğrenciler de belirtilen tarihler içerisinde AÖL kayıt yenileme işlemi gerçekleştirecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. Açık Öğretim Lisesi 2022-2 Dönemi kayıt yenileme ve ilk kayıt sınav ücret olarak 50 TL olarak belirlendi.

AÇIK LİSE KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 13 Ocak 2023 günü başlayıp 20 Mart 2023 günü mesai bitiminde sona erecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2022 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL KAYIT NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptırabilecek.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.