Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖL kayıt ve kayıt yenileme süresi uzatıldı

AÖL sayesinde eğitimini tamamlama fırsatı yakalayan öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme işlemi tarihlerini merak ediyor. Eğitim süresi 4 yıl 8 dönem olan AÖL için MEB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre kayıtlar ilerleyen bir tarihe uzatıldı. Açık lise kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Nisan 2023'e kadar devam edecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023’e kadar uzatıldığını açıkladı.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremler nedeniyle örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olan öğrencilerin açık öğretim liselerine ilk kayıt işlemleri de dahil açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2'nci dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 3 Nisan mesai bitimine kadar uzatıldı.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2022 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

AÖL KAYIT NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptırabilecek.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.