Aldıkça almışlar… Bir personele 10 bilgisayar düşüyor!

Sayıştay, Boğaziçi Üniversitesi’nde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) için ayrılan para ile üniversitesi yönetiminin tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayar aldığını tespit etti. Elektronik cihaz alımı o kadar abartıldı ki bir personele 10 bilgisayar düştüğü belirlendi.

Veli TOPRAK

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Sayıştay'ın Boğaziçi Üniversitesi'nin 2022 denetim raporunda “Yoğun bir şekilde masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tablet gibi elektronik cihazlar alındığı tespit edilmiştir” denilerek, şu bilgilere yer verildi:

– Üniversitenin taşınır kayıtlarındaki bilgisayar sayıları incelendiğinde 2022 yılı sonu itibariyle yaklaşık 7.084 adet masaüstü bilgisayar, 2.753 adet dizüstü bilgisayar ve 529 adet tablet ve 163 adet tümleşik bilgisayar olmak üzere toplamda 10.529 adet bilgisayar bulunduğu görülmektedir.

– Bu bilgisayarların 1.685 adedi Bilgisayar Laboratuvarlarında kullanılmaktadır. Personel sayıları incelendiğinde ise, Üniversitede toplamda 77'si yabancı uyruklu öğretim elemanı olmak üzere 950 akademik, 1.365 idari personel bulunmaktadır.

– 1.365 idari personelden hizmetli ve işçi kadroları çıkarıldığında yaklaşık 985 civarında idari personel üzerinde de bilgisayar bulunmaktadır.

BİR KİŞİDE 40 BİLGİSAYAR ZİMMETLİ

– BAP kaynağından 4 yılda toplamda sadece 513 adet bilgisayar alınmıştır. Bu kapsamda, bazı akademisyenlerin üzerinde maksimum 40 adet sadece dizüstü ve 30-45 kadar masaüstü bilgisayar zimmetlendiği anlaşılmaktadır. Laboratuvarlarda kullanılan masaüstü bilgisayarlar düşüldüğünde dahi, kabaca bir hesapla her bir akademik personelin kullanımına ortalama 10 adet bilgisayar düştüğü görülmektedir.

“DÜZELTECEĞİZ” CEVABI

– Kamu idaresi (üniversite) bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ifade edilmiştir. Sonuç olarak; BAP kapsamında yapılacak elektronik cihaz alımlarında kişi başı cihaz sayılarının takip edilerek kurum kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılmasına yönelik kontrol mekanizmalarının kurularak kurum içi mevcut imkânların yetersiz kaldığı durumlarda dış alım yoluna gidilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

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