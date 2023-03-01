ALES başvurusu son günü: Başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuru işlemleri için son gün geldi. ALES başvuruları için ais.osym.gov.tr adresinden sisteme giriş yapılarak kayıt işlemi gerçekleştirilecek ve sınav ücreti ödemesiyle başvurular tamamlanacak. ALES başvuru ücreti 185 lira olarak belirlendi.

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ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek ALES-1 sınavı için başvurular bugün itibariyle sona eriyor. İşte ALES başvuru detayları ve sınav tarihi…

ALES BAŞVURU EKRANI

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre, 2023-ALES/1 sınavı için başvurular 22 Şubat tarihinde alınmaya başladı ve 1 Mart tarihinde sona erecek. ALES sınavı ise 16 Nisan tarihinde uygulanacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti 185 lira olarak belirlendi.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.