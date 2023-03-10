ALES geç başvuru: ALES geç başvuru sınav ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 16 Nisan'da uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) geç başvuruları başladı. Adaylar, 272,5 liralık sınav ücretini yatırılmasının ardından ALES başvurularını ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek.
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023’te yapılacak sınava geç başvurular, 13 Mart’a kadar alınacak.
ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra “https://ais.osym.gov.tr” adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.
GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Sınav başvuruları elektronik ortamda https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. ALES geç başvuru ücreti ise 272,5 lira olarak belirlendi.
4 İLDE ALES YAPILMAYACAK
ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararıyla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da 2023-ALES/1 yapılmayacak.
2023-ALES/1’e Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekiyor.
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Adıyaman olanlar Şanlıurfa’da, sınav merkezi Hatay olanlar Adana’da, sınav merkezi Kahramanmaraş olanlar Gaziantep’te, sınav merkezi Malatya bulunanlar ise Elazığ’da sınava alınacak.