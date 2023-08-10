ALES giriş belgesi erişime açıldı! Sınav yerleri ÖSYM AİS’te
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.
ALES puanı edinerek akademik kariyerine devam etmek isteyen adayların katılacağı sınav 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
ALES SINAVI NE ZAMAN?
Yayınlanan sınav takvimine göre ALES Sınavı 20 Ağustos tarihinde yapılacak.
ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM'DEN ALES SINAV UYARISI
ÖSYM, sınava katılacak adaylara saat uyarısında bulundu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
“20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-ALES/2 sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.”