ALES kaç dakika sürüyor, kaçta bitiyor?
Akademik kariyer yapmak isteyenlerin katılacağı ve puanı 5 yıl geçerli olacak olan ALES, 20 Ağustos 2023 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak, 12.45'te bitecek. Sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açılanan ALES, 150 dakika sürecek, adaylara toplamda 100 olmak üzere 50 sayısal ve 50 sözel test sorusu uygulanacak.
20 Ağustos Pazar günü uygulanacak olan 2023-2 ALES için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların ALES sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.
ÖSYM BİLGİ SAYFASI
ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI
ALES SINAVI NE ZAMAN?
ALES Sınavı 20 Ağustos Pazar günü yapılacak.
ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
2023/ ALES 2 için adayların sınavı saat 10.15'de başlayacak.
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES NE KADAR SÜRECEK?
ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15’te başlayacak, 12:45’te bitecek. Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel sorusu sorulacak.