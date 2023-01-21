Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav kaç dakika sürüyor? AÖF sınav ne zaman, saat kaçta?

Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler bugün itibari ile hafta sonu yapılacak olan AÖF sınavına giriş yapacak. AÖF giriş belgesi olmayanları giremeyeceği sınava dair sabah saat 9.30’da, öğleden sonra saat 14.00’da başlıyor. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilecek.

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AÖF sınavları 21 Aralık ve 22 Aralık tarihlerinde dört oturum halinde gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi, AÖF sınavlarına katılmak için sınav giriş belgesini şart koşuyor. Sınavlar sabah saat 09.30’da, öğlenden sonra ise saat 14.00′ te yapılacak; Öğrencilere, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim tarafından her ders için 20 soru sorulacak, 30’ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF SINAVI GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Sınavlar sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor.

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30’ar dakika sınav süresi verilecek.

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERE DİKKAT

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi final sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF’ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi’ sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde ‘Sınav İşlemleri’ kategorisinin altında ‘Sınav Giriş Belgesi’ sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan ‘Yazdır’ butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.