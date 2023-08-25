AÖF kayıt ne zaman başlıyor: AÖF yeni kayıt ücreti ne kadar?
Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan AÖF için YKS sonucuyla gelecek olan öğrenciler yaptıracağı yeni kayıt tarihleri belli oldu. AÖF yeni kayıt 28 Ağustos günü saat başlayacak, 1 Eylül'e kadar devam edecek. AÖF programlarına 2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak adayların ödeyeceği ücret bin 180 lira ile 2 bin 80 lira arasında değişiyor.
Eğitim hayatına Açık Öğretim Fakültesi olan AÖF’te devam edecek olan öğrenciler için kayıt tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Öğrencileri AÖF’te öğrenim görmesi için önlisans programlarını tercih edebilmek için TYT sınav puanının hesaplanmış olması Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanının hesaplanmış olması gerekiyor.
AÖF YENİ KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?
AÖF yeni kayıt 8 Ağustos Pazartesi – 01 Eylül 2023 Cuma tarihleri arasında 5 gün sürecek.
AÖF KAYIT ÜCRETİ
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
|No
|Program
|Materyal Ücreti (TL)
|1
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
|1.570
|2
|Aşçılık
|1.270
|3
|Bankacılık ve Sigortacılık
|1.180
|4
|Bilgisayar Programcılığı
|1.270
|5
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|1.180
|6
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
|1.270
|7
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|1.180
|8
|Çocuk Gelişimi
|1.270
|9
|Dış Ticaret
|1.180
|10
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
|1.570
|11
|Emlak Yönetimi
|1.180
|12
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
|1.570
|13
|Ev İdaresi
|1.180
|14
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
|1.270
|15
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|1.180
|16
|İlahiyat
|1.180
|17
|İlahiyat (Arapça)*
|2.080
|18
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|1.180
|19
|İşletme Yönetimi
|1.180
|20
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|1.270
|21
|Kültürel Miras ve Turizm
|1.180
|22
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|1.570
|23
|Lojistik
|1.180
|24
|Marka İletişimi
|1.270
|25
|Medya ve İletişim
|1.270
|26
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
|1.180
|27
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|1.180
|28
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
|1.180
|29
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|1.270
|30
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|1.270
|31
|Sosyal Hizmetler
|1.180
|32
|Sosyal Medya Yöneticiliği
|1.180
|33
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|1.180
|34
|Spor Yönetimi
|1.180
|35
|Tarım Teknolojisi
|1.270
|36
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|1.180
|37
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|1.930
|38
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|1.930
|39
|Yaşlı Bakımı
|1.270
|40
|Yerel Yönetimler
|1.180
|41
|Web Tasarımı ve Kodlama
|1.270
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
|No
|Program
|Materyal Ücreti (TL)
|1
|Felsefe
|1.180
|2
|Görsel İletişim Tasarımı
|1.750
|3
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|1.180
|4
|Sağlık Yönetimi
|1.180
|5
|Sosyal Hizmet
|1.750
|6
|Sosyoloji
|1.180
|7
|Tarih
|1.180
|8
|Türk Dili ve Edebiyatı
|1.180
|9
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|1.180
İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
|No
|Program
|Materyal Ücreti (TL)
|1
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|1.180
|2
|İktisat
|1.180
|3
|İktisat (İngilizce) *
|2.080
|4
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|1.180
|5
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) *
|2.080
|6
|Maliye
|1.180
|7
|Uluslararası İlişkiler
|1.180
|8
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce) *
|2.080
İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI
|No
|Program
|Materyal Ücreti (TL)
|1
|Havacılık Yönetimi
|1.180
|2
|İşletme
|1.180
|3
|İşletme (İngilizce) *
|2.080
|4
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|1.180
|5
|Turizm İşletmeciliği
|1.180