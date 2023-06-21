AÖF sınav sonuçları açıklandı: Açıköğretim fakültesi bahar dönemi final sınav sonuçları sorgulama ekranı…

Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde devam eden öğrencilerin katıldığı AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları erişime açıldı. AÖF sınav sonuçları Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

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2022-2023 eğitim dönemi AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları belli oldu. AÖF sınavı 2-3 haziran ve 10-11 haziran tarihlerinde dört oturum olarak gerçekleşti.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını açıkladı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı https://giris.anadolu.edu.tr/ sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.