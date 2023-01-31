AÖF sınav sonuçları açıklandı: Açıköğretim fakültesi sınav sonuçları sorgulama ekranı…
Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde devam eden öğrencilerin katıldığı AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları erişime açıldı. AÖF sınav sonuçları Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.
2022-2023 eğitim dönemi AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları belli oldu. AÖF sınavı 20-21 Ocak tarihlerinde dört oturum olarak gerçekleşti.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını açıkladı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı https://giris.anadolu.edu.tr/ sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.
AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti