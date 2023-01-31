AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?
AÖF sınav sonuçları için resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı bildirilmedi ancak sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor. Geçmiş sınav sonuçları gözönüne alındığında, AÖF sınav sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Üniversite eğitimini dışarıdan yürüten binlerce öğrenci geçtiğimiz 21-22 Ocak tarihlerinde AÖF vize sınavlarına katıldı. AÖF sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama bulunmasa da sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde AÖF Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Güz dönemi vize sınavları AÖF takvimine göre 21-22 Ocak günlerinde gerçekleştirildi ama AÖF sonuçları henüz açıklanmadı.
Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.
Geçmiş dönem sonuç açıklama tarihleri göz alındığında sonuçları bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Açıklandığı andan itibaren AÖF sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin kullandığı login.anadolu.edu.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti