AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?
Çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı tarihleri belirlendi. AÖL 3. dönem sınavları 28 Temmuz 2023 tarihi saat 09:30'dan - 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.
AÖL 3. dönem sınav tarihleri ve uygulama şekli belli oldu. AÖL 3. dönem sınavları geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi online olarak gerçekleştirilecek.
AÖL SINAVI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 28 Temmuz 2023 tarihi saat 09:30'dan – 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23:59'a kadar yapılacak.
AÖL SINAVI ONLİNE MI OLACAK?
Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. Dönem sınavı Sınavı online olarak yapılacak.