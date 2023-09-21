AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt ücreti ne kadar, ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi (AÖL) ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu. AÖL İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. İlk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti olarak 160 lira yatırılacak.

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AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem işlemleri belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. 2023/30 sayılı genelge kapsamında Örgün Ortaöğretim Kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca, 2023/30 sayılı genelgenin diğer maddeleri kapsamında olan öğrencilerin ise kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvurmaları gerekiyor.

AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 – 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL İLK KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Okul sisteminde kaydı olmayan; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek ilk kaydını yapabilirler.

e-Okul sisteminde kaydı olmayanlar; Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişllerine yönelik bilgilerdirme ve yönlendirme işlemlerini kayıtlı bulundukları eğitim kurumlarınca yapılacak. Diğer öğrencilerin açık mğretim liselerine geçiş ön onay işlemleri, kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu mariftetiyle, mazeret durumlarını gösterir resmi belgeye dayalı olarak gerçekleştirilir.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerin kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt ve kayıt yenileme yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır. 2023 yılında, bir dönem için ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti olarak 160 TL belirlenmiştir.