AÖL sınav sonuçları açıklandı! Açık lise sınav sonuçları sorgulama ekranı…

Okula gitmeye fırsatı olmayanlar için uzaktan eğitim sağlayan Açık Öğretim Lisesi sınavlar tamamlandı, AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Öğrenciler sınav sonuçlarını "aolweb.meb.gov.tr" sayfası üzerinden sorgulayabilecek.

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Örgün eğitimi yarıda kalan vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lise programı ile diplomasına kavuşabiliyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan sınavların ardından AÖL sınav sonuçları açıklandı. AÖL sınav sonuçları, http://aolweb.meb.gov.tr sayfasından kullanıcı TC kimlik no ve şifre ile öğrenilebiliyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK EKRANI

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçları 6 Ocak 2023 tarihinde erişime açıldı.

SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.