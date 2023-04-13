Ara tatil Cuma günü başlıyor! Ara tatil ne zaman başlıyor, bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 17-20 Nisan'da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatil sayesinde dinlenecek. Ara tatil, 14 Nisan Cuma günü son ders zili ile başlayacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan’da uygulanacak ve 21 Nisan’daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Öğrenciler ikinci dönemin ara tatili öncesi son derslerine yarın girecek.
ARA TATİL, BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞİYOR
Ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.
Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.
ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Ara tatil sonrası 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren öğrenciler, okullarda eğitim öğretime devam edecek.
12 Eylül 2022’de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023’te sona erecek. AA