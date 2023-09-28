Ara tatil ne zaman? İlk ara tatil tarihleri belirlendi

Ara tatil, eğitim-öğretim yılının ilk ve ikinci dönemlerinde, öğrencilerin dinlenmesi ve motivasyonunun artırılması amacıyla son 4 yıldır uygulanıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ara tatil, hafta sonu tatilleri ile birlikte toplamda 9 gün sürecek. İlk ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlıyor ve 17 Kasım 2023 Cuma günü sona eriyor.

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Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri, dinlenmeleri ve yenilenmelerini sağlamak için uygulanan ara tatiller sayesinde öğrenciler, aileleriyle vakit geçirebilir, ilgi alanlarına göre etkinliklere katılabilir veya dinlenebilirler. Ara tatil ile öğrencilerin motivasyonlarını ve okula devamlılıklarını artırması hedefleniyor.

ARA TATİL NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023’te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024’te başlayacak.