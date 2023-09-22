Ara tatil ne zaman? MEB ilk ara tatil tarihlerini açıkladı

Geçtiğimiz hafta yaz tatili ardından okula "merhaba" diyen milyonlarca öğrencinin merak ettiği tarihlerin başında "ara tatil" geliyor. MEB tarafından paylaşılan takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlıyor ve 17 Kasım 2023 Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler ve öğretmenler, bu önemli fırsatı dinlenmek, eğlenmek ve yeni şeyler öğrenmek için değerlendirebilecek.

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Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler yoğun bir döneme girdi. Bu yoğunluğun ardından ara tatil, hem öğrenciler hem de öğretmenler için dinlenme ve motivasyon kazanma fırsatı sunuyor.

ARA TATİL NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.