Ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor! Ara tatil ne zaman, kaç gün?
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre bu yıl okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.
BAYRAM TATİLİ İLE ARA TATİL BİR ARADA
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.
Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak. AA
ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
14 Nisan Cuma günü ders bitiş zili ile başlayacak olan ikinci ara tatil, 24 Nisan tarihine kadar devam edecek. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almayacak.