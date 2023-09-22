Artuklu Üniversitesi’nde usulsüz görevlendirilmeler yapılmış

Sayıştay denetçileri, 2022 denetim raporunda Mardin Artuklu Üniversitesi personellerinin asıl kadrolarının dışında çalıştırıldığını, bu personellerin kadro görevlerinin ise yine görevlendirmeyle başka personeller tarafından yürütüldüğü ve bu yöntemle 34 farklı görevlendirme yapıldığını tespit etti.

Evren DEMİRDAŞ

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Sayıştay’ın Artuklu Üniversitesi'nin 2022 denetim raporunda yer alan bulgular; fakülte sekreteri, enstitü sekreteri, şube müdürlüğü ve şef kadrolarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan istisnalar dışında başka personellerin görevlendirildiğini ortaya çıkardı.

Bulguya konu olan dolu usulsüz vekalet işlemi ile ilgili üniversitenin herhangi bir açıklamada bulunulmadığı kaydedildi.

PERSONELLER ASIL KADROLARI DIŞINDA ÇALIŞTIRILMIŞ

Yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

-Üniversitede dolu olan Fakülte Sekreteri, Enstitü Sekreteri, Şube Müdürlüğü ve Şef kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan istisnalar dışında görevlendirme yapıldığı tespit edilmiştir.

-Üniversitede Fakülte Sekreteri, Enstitü Sekreteri, Şube Müdürlüğü ve Şef kadrolarına usulüne göre atanmış olan personelin asıl kadrosu dışında çalıştırıldığı, bu personelin kadro görevlerinin ise yine görevlendirme ile başka personel tarafından yürütüldüğü ve bu yöntemle 34 farklı görevlendirme yapıldığı tespit edilmiştir.

-Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde dolu kadro, kadronun halen başka bir memur tarafından kullanılıyor olması hali olup dolu kadroya vekâlet ancak, kadroda bulunan memurun kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işinden geçici olarak ayrılması halinde mümkündür.

USULSÜZ GÖREVLENDİRMEYE ÜNİVERSİTE CEVAP VERMEDİ

Sayıştay denetçilerin yapılan usulsüz görevlendirmelere karşı cevap verilmediği belirtilen raporda, “Kamu İdaresi cevabında bulgudaki tespite katılınmış; ancak, bulguya konu olan dolu kadroya vekalet işlemi ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayıp, Üniversitede çeşitli nedenlerle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13/b-4 maddesi gereğince yapılan görevlendirmeler hakkında bilgi verilmiştir. Sonuç olarak; dolu kadroya 657 sayılı Kanun'da sayılan istisnalar dışında görevlendirme yapılmasının, personel mevzuatı ile ilgili temel düzenleme niteliği taşıyan mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.