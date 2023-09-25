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Bakan Tekin duyurdu: Sınavdan para alınmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 19 Kasım'da yapılacak "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" için ücret alınmayacağını bildirdi.

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Bakan Tekin duyurdu: Sınavdan para alınmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“ÜCRET ALMAMAYI KARARLAŞTIRDIK”

“Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır. Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık. Öğretmenler Odası Buluşmaları sohbetlerimiz doğrultusunda öğretmenlerimizi bizzat dinleyerek çözüm geliştirmeye devam edeceğiz.”

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