‘Belirli gün ve haftalar’ değişti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "İklim Değişikliği Eylem Planı" çerçevesinde çevre bilincinin artırılması amacıyla okullarda uygulanacak "Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi"ne "Uluslararası Temiz Hava Günü" ve "Dünya Su Günü"nü ekledi.

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Çevre Koruma Haftası’nın içeriği de zenginleştirilerek “Çevre ve İklim Değişikliği Haftası” olarak güncellendi.

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR GÜNCELLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İklim Değişikliği Eylem Planı doğrultusunda “Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi”ne çevre duyarlılığının artırılması için “Uluslararası Temiz Hava Günü (7 Eylül)” ile “Dünya Su Günü (22 Mart)” eklendi.

Öte yandan haziranın ikinci haftasındaki Çevre Koruma Haftası’nın içeriği zenginleştirilerek “Çevre ve İklim Değişikliği Haftası” olarak güncellendi.

Bakanlık, yeni düzenleme ile öğrencilerin çevre bilinci, sıfır atık, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında bilinçlendirilmesini amaçlıyor.

SİBER ZORBALIK FARKINDALIĞI ARTTIRILACAK

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile faaliyetler gerçekleştirmek üzere teknoloji bağımlılığının ve siber zorbalığın önüne geçmek güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak amacıyla öğrenci kulüpleri çizelgesine “Siberay Kulübü” eklendi.