BİLSEM kayıt evrakları neler, ne zaman?
Üç aylık tarama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenciler geçtiğimiz günlerde belli oldu. BİLSEM kayıtları 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerekli evraklarla birlikte yapılacak
Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrencilerin katıldığı, Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM grup tarama sınav sonuçları ardından kayıt işlemleri başladı. MEB tarafından açıklanan tarihlere göre BİLSEM kayıt hakkı kazanan gerekli belgelerle kayıtlarını tamamlayabilecek.
BİLSEM SONUÇLARI
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?
BİLSEM sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli olacak. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz sürecinin sona ermesinin ardından, 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında BİLSEM kayıtları yapılacak.
BİLSEM TABAN PUANLARI BELİRLENDİ
2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlenmiştir.
BİLSEM KAYIT İÇİN GEREKİ EVRAKLAR NELER?
a) Kayıt formu (Ek-2),
b) Veli muvafakat belgesi (Ek-3),
c) Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi istenir.