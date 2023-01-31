BİLSEM öğretmen alımı başvuru tarihleri belli oldu
Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğretmen alımı amacıyla hazırlanan "2023 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" yayımlandı, kontenjanlar açıklandı. BİLSEM öğretmen alımı için başvuru işlemleri, 6-10 Şubat'ta "http://mebbis.meb.gov.tr" internet adresinden yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı BİLSEM’lere ihtiyacın karşılanması amacıyla öğretmen alınacak.
“2023 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu”nu indirmek için tıklayınız.
BİLSEM ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvuru işlemleri, 6-10 Şubat’ta “http://mebbis.meb.gov.tr” internet adresinden yapılacak.
Başvurulara ait onay işlemleri ise 6-14 Şubat’ta gerçekleştirilecek.
“2023 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu Kontenjanları”nu indirmek için tıklayınız.
Öğretmen seçme sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla yayımlanan kontenjan alanlarında görev yapan kadrolu öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince bilim ve sanat merkezlerinin işleyişi, amaçları ve öğretmen seçim süreci hakkında bilgilendirilecek.
Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, MEBBİS e-Personel modülündeki bilgi eksikliklerini gidermek veya yanlışlıkları düzeltmek istemeleri halinde gerekli işlemler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce yapılabilecek. AA