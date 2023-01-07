BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM yetenek sınavı tarihi belli oldu
BİLSEM için sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi geçtiğimiz hafta sona erdi. 14 Ocak – 9 Nisan 2023 tarihleri arasında öğrenciler BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.
Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM için sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
BİLSEM BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?
19 Aralık – 30 Aralık 2022 tarihleri arasında sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi gerçekleştirildi
BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?
14 Ocak – 9 Nisan 2023 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.
Bireysel değerlendirme sınavı ise 15 Mayıs -28 Temmuz tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.