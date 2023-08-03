BİLSEM sonuçları 2023 açıklanıyor: Mülakat sınavı sonucu için geri sayım…

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) sonuçları, bireysel değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasıyla birlikte 4 Ağustos 2023 Cuma günü http://meb.gov.tr adresinde açıklanacak. 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde potansiyelli çocuklara özel olarak tasarlanmış eğitim programları sunan BİLSEM için sonuçların açıklanmasının ardından 14-31 Ağustos 2023 tarihlerin kayıt işlemleri yapılacak.

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Üstün yetenekli çocukları destekleyerek onların potansiyellerini maksimum seviyede kullanmalarına yardımcı olur ve onları geleceğe hazırlayacak olan BİLSEM için sonuçları MEB açıklayacak. Aralık ayında başlayan sürecin son kademesi olan mülakatlar Temmuz ayının son haftasında sona ermişti.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yılı için BİLSEM sonuçları, 04 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanacak, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin isimleri belli olacak.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli olacak. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz sürecinin sona ermesinin ardından, 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında BİLSEM kayıtları yapılacak.

BİLSEM TAKVİMİ

05-09 Aralık 2022 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

12-16 Aralık 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması

19-30 Aralık 2022 Gözlem formlarının doldurulması

02-06 Ocak 2023 Ön değerlendirme randevularının oluşturulması

10 Ocak 2023 Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Ocak 2023-09 Nisan 2023 Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan 2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023 05 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

09 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Mayıs 2023 28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

04 Ağustos 2023 BİLSEM Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM’lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.