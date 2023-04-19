BİLSEM sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları MEB’te

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları bugün gün içerisinde MEB tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacak. BİLSEM sonuçları için "saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt paylaşılmadı, geçtiğimiz sene öğleden önce sonuçlar erişime açıldı. Türkiye'deki üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere yönelik olarak kurulan ve özel eğitim programları sunan BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı 15 Mayıs ile 28 Temmuz arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar 04 Ağustos açıklanacak.

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Grup tarama yöntemiyle ilkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrencilerin katıldığı, Türkiye genelinde uygulanan BİLSEM ön değerlendirme sınavı tamamlandı. BİLSEM’DE belirlenecek ön değerlendirme puanlarını geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesinin ardından iki ay boyunca bireysel sınav devam edecek.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları 19 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak. BİLSEM sonuçları için saat bilgisi paylaşılmazken, sonuçların gün içerisinde meb.gov.tr sayfasında açıklanması bekleniyor.

14 Ocak – 9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen BİLSEM öğrenci yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulaması ardın bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilecek.

BİLSEM sonuçları 19 Nisan’da açıklanacak. 15 Mayıs 2023 – 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bireysel değerlendirme sınavı gerçekleştirilecek.

BİLSEM TAKVİMİ

05-09 Aralık 2022 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

12-16 Aralık 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması

19-30 Aralık 2022 Gözlem formlarının doldurulması

02-06 Ocak 2023 Ön değerlendirme randevularının oluşturulması

10 Ocak 2023 Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Ocak 2023-09 Nisan 2023 Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan 2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023 05 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

09 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Mayıs 2023 28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM NEDİR?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

Zorunlu eğitim dışında çeşitli programlarla öğrencilerin özel yeteneklerinin geliştiren BİLSEM'lerde özel yetenekli, özellikle zeka, yaratıcılık ve liderlik alanlarında yüksek kapasitesi olan ve bunun yanında özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede performans gösteren öğrencileri tespit ederek, bu öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca ekstra eğitim programlarıyla yardımcı olmak, onların kendilerini tanımalarını sağlamak, aynı zamanda gelecekte ülkemize katkı sağlayacak nesiller yetiştirmek hedefleniyor.