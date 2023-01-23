Boğaziçi Üniversitesi’nden görevden alma açıklaması: Kınıyoruz

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cem Ersoy’un görevinden alınmasıyla ilgili bölümdeki öğretim üyeleri açıklama yaptı. Açıklamada "Bölümlerin akademik özerkliklerini yok etme girişimini şiddetle kınıyoruz" denildi.

Fırat FISTIK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cem Ersoy'un görevden alınmasına dair, bölümdeki öğretim üyeleri açıklama yaptı.

“ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Açıklamada, Ersoy’un bir yıl önce tüm bölüm öğretim üyelerince oy birliği ile bölüm başkanlığı görevine seçildiği hatırlatılırken yaşananlar şöyle anlatıldı:

“Yerine vekaleten Prof. Dr. Fatih Alagöz'ün haberi ve onayı olmaksızın atandığını öğrendik. Benzer örneklerini üniversitenin başka bölümlerinde de gördüğümüz bölüm başkanlarını görevden alarak bölümlerin akademik özerkliklerini yok etme girişimini şiddetle kınıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 40 senelik geçmişi, yetiştirdiği öğrenciler, yaptığı araştırmalar ve bilgisayar mühendisliği bilimine yaptığı dünya çapında katkılar ile örnek bir bölümdür. Bu başarısını, ortak akla dayanan katılımcı işleyişi ile kazanmıştır. Yapılan bu müdahale, başarılı bir bölüme ve ülkemiz bilimine zarar vermektedir.”

“BU YANLIŞTAN BİR ÖNCE DÖNÜLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Ersoy’un akademik kariyeri ve başarılarına da yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bölüm başkanımız Prof. Dr. Cem Ersoy 31 yıldır Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Cem Ersoy, bu sürede 24 doktora ve 58 yüksek lisans tezi yöneterek ülkemizde bilimsel çalışmalar yapıp ileri teknoloji geliştirecek kadroların yetişmesine istisnai katkıda bulunmuştur.

Prof. Dr. Cem Ersoy defalarca araştırmada ve eğitimde üstün başarı ödüllerini almıştır. Prof. Dr. Cem Ersoy'un uluslararası yayınlardan 11.433 atıf almış 290 bilimsel eseri mevcuttur. Araştırma sonuçlarının toplum yararına kullanılması ilkesini benimseyen Prof. Dr. Cem Ersoy; yaş almış bireylerin yaşam kalitesini artıracak akıllı ev ve yaygın sağlık uygulamaları konularını da kapsayan AB, TÜBİTAK ve ulusal destekli 35 araştırma projesini başarıyla yürütmüştür.

2022 yılı içinde, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine girmiş, Bilim Akademisi tarafından asli üye seçilmiştir. Akademik ve idari başarıları kadar alçak gönüllülüğü, çalışkanlığı, etrafındaki insanların hayatına öğrenci, akademisyen ve idari personel ayrımı gözetmeden verdiği olumlu katkıları, dinmeyen enerjisi, vizyonu ve çevresini motive eden duruşuyla tanınan Prof. Dr. Cem Ersoy, bilgisayar mühendisliği öğrencileri, mezunları ve ülkemizin Bilgisayar Mühendisliği camiasında sevilen, takdir edilen bir öğretim üyesidir.

Prof. Dr. Cem Ersoy’un mesnetsiz gerekçelerle bölüm başkanlığı görevinden alınması, en başta öğrencilerimize ve bölümümüze, sonra da ülkemizin bilim camiasına büyük zarar vermiştir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini ve Prof. Dr. Cem Ersoy'un göreve iadesini talep ediyoruz.”

İlginizi Çekebilir Boğaziçi mezunları ‘Ayakta kal Boğaziçi’ diyor