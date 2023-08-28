Bursluluk sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, bugün yayınlanır mı?

Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılımı ile 3 Eylül 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bursluluk sınavı giriş belgesi henüz yayınlanmadı, sınav yerlerinin 28 Ağustos Pazartesi günü belli olması bekleniyor.

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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) geri sayım başladı, öğrenciler sınav yerlerini öğrenmek için MEB tarafından yayınlanacak olan sınav giriş belgesini bekliyor.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği Bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Bursluluk sınavı için giriş belgesi henüz yayınlanmadı anca sınava 7 günden az kala yayınlanan giriş belgesinin bugün erişime açılması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVINDA 30 BİN KONTENJAN DAHA

Bursluluk Sınavı’na Hazine ve Maliye Bakanlığından verilen kontenjan her yıl 70 bin civarında olup bu yıl sayı 100 bine çıkarıldı. Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrenciler için kullanılacak. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrenciler için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacak.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye’de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.