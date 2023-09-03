Bursluluk sınavı saat kaçta, kaç dakika sürüyor?

Bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10.00'da 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açılan bursluluk sınavı 100 sorudan oluşacak ve 120 dakika sürecek.

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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için sınavı günü geldi. Bursluluk sınavı giriş belgesi “www.meb.gov.tr” sitesinde erişime açıldı, öğrenciler TC kimlik no ve doğum tarihini yazarak sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarasını öğrenebilecek.

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği Bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Bursluluk sınavında adaylara 120 soru sorulacak, 100 dakika sürecek.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Bursluluk sınavı için giriş belgesi 28 Ağustos 2023 Pazartesi günü meb.gov.tr sayfasında erişime açıldı.

BURSLULUK SINAVINDA 30 BİN KONTENJAN DAHA

Bursluluk Sınavı’na Hazine ve Maliye Bakanlığından verilen kontenjan her yıl 70 bin civarında olup bu yıl sayı 100 bine çıkarıldı. Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrenciler için kullanılacak. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrenciler için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacak.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye’de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.