Bursluluk sınavı sonuçları açıklanıyor! Ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) tarafından düzenlenen İOKBS, 3 Eylül 2023 tarihinde tüm il merkezlerinde ve ilçelerde, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bursluluk sınavı sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın "www.meb.gov.tr" internet adresinde açıklanacak. Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak paylaşılmazken, geçtiğimiz sene olduğu gibi öğle vakti açıklanması bekleniyor.

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Bursluluk sınav sonuçları için beklenen gün geldi, 1 milyon 44 bin 846 öğrencinin beklediği sonuçları gün içerisinde MEB tarafından açıklanacak. Bursluluk kontenjanı 2023 yılında 70 binden 100 bine çıkarıldı, kontenjanın 30 bin burs kapasitesi ise deprem bölgesine ayrıldı. Bursluluk sınavını kazanan öğrencilere, bursları Ekim ayı başından itibaren ödenmeye başlayacak.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül 2023 Cuma günü açıklanacak. Sonuçlar, MEB’in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Bursluluk sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmadı ancak geçtiğimiz sene olduğu gibi öğle vakti açıklanması bekleniyor.

BURSLULUK KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak

çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %30'u “6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Öğrenciler”e,

d) %50'si (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışında kalan öğrencilere

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenecek.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Bursluluk sınavı, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bir sınavdır. Bu sınava, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabildiği ve başarılı olan öğrencilerin burs kazanabildiği bir sınavdır.

Bursluluk sınavı, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmektedir. Sınav, 81 il ve 927 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir.

Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır. Sınavda sorulan sorular, 4’ü Türkçe, 4’ü Matematik, 2’si Fen Bilimleri, 2’si Sosyal Bilgiler ve 1’i Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmak üzere toplam 10 dersten oluşacaktır.

Sınavda başarılı olan öğrencilere, her ay düzenli olarak burs ödenmektedir. Burs miktarı, öğrencinin sınıf seviyesine ve ailenin maddi durumuna göre değişmektedir.

Bursluluk sınavı, maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak ve onların eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.