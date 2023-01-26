CHP’li Kaya, ücretli öğretmenler konusunda adım atılmasını istedi

Ücretli öğretmenlerin kendileriyle ilgili bir yasa taleplerinin olduğunu aktaran Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, ücretli öğretmenlerin taleplerini ileteceklerini söyledi. Kaya, daha sonra da TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda ücretli öğretmenlerin sorunlarını ve taleplerini gündeme getireceklerini dile getirdi.

Kaya, Milli Eğitim Bakanı Özer’e, “Sevgili Mahmut Hoca, bu öğretmenlerimizin sorununu bir an önce çözüme kavuşturma konusunda adım atmalısınız. Hazine ve Maliye Bakanı’nın gözlerinin pırıltısı bu arkadaşları görmüyorsa, gözünü kamaştıran güneş değil bu arkadaşların yaşadığı ızdırap. Milli Eğitim Bakanlığına ek kadro verme konusunda elini taşın altına koy.” diye seslendi. (AA)