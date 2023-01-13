Çocuklardan eğitime destek

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve milli futbolcu Taylan Antalyalı’nın iş birliğiyle gerçekleşen “Gelecekteki Ben” projesi kapsamında TEGV’li çocukların çizdiği resimler dijital sanat eserlerine dönüştürülerek satışa sunuldu...

Nazan DOĞANER HALICI

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İlköğretim çağındaki çocuklara okul dışı ücretsiz eğitim olanağı sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve milli futbolcu Taylan Antalyalı iş birliği ile hayata geçirilen “Gelecekteki Ben” projesinin ikinci fazında çocukların çizimleri dijital sanat eserlerine dönüştürüldü. Proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki TEGV'li çocuklar, hayallerindeki meslekleri resmetti.

Geliri bağışlanacak

Çocukların “Gelecekteki Ben” temalı bu çizimler NFT'lere dönüştürülerek projenin dijital platform partneri Blatform'un destekleri ile oluşturulan www.gelecektekiben.io web sitesi üzerinden satışa sunuldu. NFT satışlarından elde edilecek gelirin tamamı TEGV'e bağış olarak aktarılacak ve çocukların nitelikli eğitim desteği alması için kullanılacak.

Projenin ilk aşaması

Projenin ilk aşamasında TEGV'li çocukların, sınırları olmayan bir gelecekte hayallerinde yatan meslekleri resmettiği çizimler tişörtler ile ürün haline getirilerek

TEGV Dükkân'da satışa sunulmuştu. Bu şekilde çocukların hayallerini geniş kitlelere ulaştırarak, insanlara onların hayallerini destekleme fırsatı veren, eğitime ve çocuklara verdiği destekle takdir toplayan milli futbolcu Taylan Antalyalı çocukların bu çizimlerini ve oluşturulan ürünleri hem sosyal medya hesabından da paylaşarak, hem de projeyi birçok basın kuruluşuna anlatarak, geniş kitlelere duyurmuştu.

‘Onların yanındayım'

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile birlikte projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayan Antalyalı, ‘'Bu proje kapsamında, ufku gönülleri kadar geniş olan minik arkadaşlarımızın birbirinden güzel eserlerini; ürünlerde yaşattık. Şimdi ikinci faz olarak, ürünleri sürdürülebilir ve sonsuz kılmak adına, dijital hale getiriyoruz. Üretilen NFT'ler, oluşturduğumuz platformda arkadaşlarımıza destek için satışta olacak. Projedeki tek amacımız, gelecek nesillerin daha iyi bir eğitim almaları adına olanakları geliştirmek ve hayal kuran, kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştürmek isteyen minik kalplerimizin her zaman yanında olmak” dedi.

‘Kıymetli bir proje'

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: TEGV'li çocuklarımızın hayallerini ve gelecekte hangi mesleği yapmak istediğini çizimlerle anlattığı bu proje, çocuklar için olduğu kadar bizim için de kıymetli. TEGV olarak, hayallerin sınır tanımadığı dünyanın imkânlarını çocuklarımıza sunmak ve onları geleceğe daha donanımlı hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelecekteki Ben Projesi'yle çocuklarımızın hayallerine ortak olan Taylan Antalyalı'ya ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim.