Coğrafya dersi skandalı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 3 yıl önce seçmeli ders yaptığı coğrafya dersinde, depremin yerle bir ettiği Hatay’ın künefesi, Gaziantep’in baklavası, Malatya’nın kayısısı, Kahramanmaraş’ın acı biberi anlatılıyor.

Sultan UÇAR

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Hatay'ın künefesini Gaziantep'in baklavasını anlatacağınıza depremi anlatsaydınız!

Hatay ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilde 45 bin insanın ölümüne yol açan depremler sonrası Prof. Dr. Celal Şengör, “Coğrafya dersini kaldırmak cinayettir” diye tepki göstermişti. MEB, coğrafya dersini kaldırmadı ama 3 yıl önce zorunlu ders olmaktan çıkarıp, seçmeli ders yaptı.

ÖĞRENCİLER SEÇMİYOR

YKS'de her yıl 5-6 soru çıktığı için öğrenciler coğrafya dersini seçmiyor. MEB'in yayınladığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü kayıtlarındaki lise ders kitaplarını inceledik. Lise 1 (206 sayfa), lise 2 (262 sayfa), lise 3 (213 sayfa) ve lise 4 (212 sayfa) olmak üzere 4 yılda 893 sayfa coğrafya okutuluyor.

99 YIL GERİYE GİDİLDİ

Atatürk, 99 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan 1 yıl sonra 1924'te ilkokul 3. sınıfta 1 saat, 4. sınıfta 2 saat ve 5. sınıfta 3 saat haftada Coğrafya dersi verdiriyordu. Ortaokulda da aynı süreç ilerliyordu. Lisede de jeoloji dersi tüm sınıflara zorunluydu.

Coğrafya değil de sanki turizm dersi

Ülkelerin turist sayısı ve geliri de coğrafyaya girmiş. Türkiye'nin 37.6 milyon turistle dünyada 8. olduğu belirtilip, turizm geliri en yüksek ilk 10'da yer almıyor. ABD'nin, 210 milyar dolarla turizm gelirinde birinci olduğu da yazıyor.

MİLLİ GELİR ARTMIŞ!

Türkiye 2016-2018 yıllarında elektrik üretiminde zirveye çıkıp, 2007-2018 arası 9. ve 10. Ekonomik Kalkınma Planları ile kalkınıp, milli gelir artmış.

15 Temmuz da eklenmiş!

9. sınıf coğrafya ders kitabı 4. bölüm: 1915 Çanakkale savaşlarıyla başlayan ders konusu, “Türk milleti 1915'te Çanakkale'de, 1999'da Marmara Depremi'nde, 2016'da 15 Temmuz'da olduğu gibi tarih boyunca el ele vererek, yaşanan bütün zorlukların üstesinden gelmiştir” diyerek, 15 Temmuz'a getiriliyor.

AKP sloganlı ders

9. sınıf. 3. bölüm: AKP'nin seçim sloganı, “Tek bayrak, tek millet, tek devlet” diye başlıyor. “Bir tas Uşak tarhanası, bir dilim Trabzon ekmeği, bir tabak Hatay künefesi, bir avuç Çorum leblebisi, bir avuç Malatya kayısısı, bir bardak demli Rize çayı, bir dilim Gaziantep baklavası, bir parça Erzurum Cağ Kebabı, Çanakkale ezine peyniri gibi zenginlikler Türkiye'yi süslemiştir” deniliyor.

Plajlar, hamsiler, hamamlar

10. sınıf coğrafya ders kitabında Konyaaltı, İztuzu, Kuşadası, Datça, Bodrum plajları ve yat limanları anlatılıyor. Türkiye'nin yılda 270 bin ton balık avladığı, 102 bin 595 tonla en çok hamsi çıktığı bile var. Bu bölüme Bursa'nın hamamları da eklenmiş.

Kutup ayıları, kurbağalar

11. sınıf 1. bölümde; Kenya'da zebraların göçü, aslanlar, maymunlar, kurbağalar, leoparlar, filler, dinozorlar, yaban keçileri, bizonlar, ren geyikleri, çöl tilkileri, kuş türleri, zürafalar, kurtlar hatta kutup ayıları bile fotoğraflı anlatılıyor.

Depremi bırak Euro'ya bak

9. sınıf 2. bölüm: Jeofizik mühendislerinin dikkat çektiği deprem haritası ‘Türkiye'deki deprem bölgeleri' diye alınıp, bir cümle ve haritayla geçiliyor. Aynı bölümde Euro bölgesindeki Almanya, İzlanda, Fransa gibi ülkeler öğretiliyor.

Denizi doldurduk!

9. sınıf 4. ünite 195. sayfa: Karadeniz Sahil Yolu ve denize yapılan Ordu-Giresun Havalimanı, “İnsanlar, ekonomik faaliyetlerini geliştirmek ve yaşamsal faaliyetlerini kolaylaştırmak için doğal çevrede değişimler meydana getirmektedirler” denilerek, denizin doldurulması normalleştiriliyor.

Kandilli'den Tac Mahal'e

10. sınıf coğrafya kitabında deprem kayıtlarını Kandilli Rasathanesi'nin tuttuğuna değinilip, Hindistan-'daki Tac Mahal'in mermer ile yapıldığı ve Peri Bacaları, Ihlara Vadisi, Pamukkale Travertenleri, Damla Taş Mağarası anlatılıyor.

Kahramanmaraş'ın yıkılacağını derste öğretip, tedbir almamışlar!

11. sınıf ders kitabı 240. sayfa: “Kuzey Anadolu Fayı, Batı Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı, Türkiye'deki aktif 3 faydır. Bu faylar ülke yüzölçümünün yüzde 66'sını oluşturup, nüfusun yüzde 71'i yaşar. Doğu Anadolu'dan başlayan fay Amik Ovası, Kahramanmaraş, Bingöl, Van ve Hakkari'ye uzanır. Aktif fay hatları olan bu alanlar en tehlikeli deprem bölgesidir.”

SiZiN FAY HANGiSi?

Türkiye Deprem Risk Haritası, 10. sınıf ders kitabı 41. sayfada bu kez, “Türkiye sürekli hareket halinde olan Avrasya, Afrika ve Arabistan levhalarının ortasındadır. Anadolu kütlesi zayıf alanlardan kırılıp, oluşan fay hatları deprem riskini arttırıyor. Levhalar sürekli hareket ediyor. Türkiye deprem riski altında” diye ciddiye alınıyor. Öğrencilere, ‘Yaşadığınız yer hangi deprem bölgesinde?' ödevi de veriliyor.

“AFET BÖLGESİNİ GEZİN” DİYEN MEB'İN 200 OKULU AĞIR HASARLI!

Depremden önce 10. sınıflara, “Sınıf arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle afet bölgelerine gezi düzenleyin. Bölgenizdeki afet türünü öğrenip, rapor halinde sunun” ödevi verilip, depremde kalın ayakkabı giymelerini öneren MEB'in kendisi tedbir almadığı için bölgede 24 okul yerle bir olup, 83 okul ağır hasar aldı. İstanbul'da 51 bin 995 öğrencinin okuduğu 93 hasarlı okula yıkım kararı verildi.

DERSİMİZ: İSTANBUL HAVALİMANI

Coğrafya kitabı 218. sayfa: İstanbul Havalimanı'nın 2018'de yapıldığı vurgulanıp, iç hatların 9.8 milyon, dış hatların 30 milyon yolcuya ulaştığı anlatılıyor. 76.5 milyon metrekarelik alanda dünyanın en büyük havalimanı olduğu sıralanıp, zemininin deprem dayanıklılığına değinilmiyor. Hızlı tren de bu bölüme eklenmiş.

AVRASYA TÜNELİ UNUTULMAMIŞ

9. sınıf 4. ünite, sayfa 196: AKP döneminde yapılan Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli görsellerle anlatılıp, İzmit Körfezi'ni dolaşmaya gerek kalmadığı, Avrasya Tüneli'nin dünyada tek olduğu ve trafiğin rahatladığı anlatılmış.

GÖKDELENLER, OTOYOLLAR

Londra, Tokyo, Singapur, Şangay, Hong Kong'daki gökdelen fotoğrafları ile Mekke, Taşkent Camii, Osmaniye Kadirli Camisi, Mevlana Türbesi, Türkiye'deki otoyollar ve İstanbul'daki gökdelenler coğrafya ders kitabına girdi.

NOT DEFTERi

– MEB, deprem bölgesindeki 10 ilde 8. ve 12. sınıflar için 393 çadır dershane kurdu.

– Depremzede öğrencilere 11.8 milyon ders kitabı ve kaynak kitap, bugün ulaşacak.

– 166 bin 238 depremzede öğrenci 22 bin 364'ü Ankara olmak üzere 10 ile nakledildi.