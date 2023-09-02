Cumhuriyetin 100. yılına AKP propagandası sızdı

AKP’nin genel seçimlerdeki sloganı “Türkiye Yüzyılı” şimdi de Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarına eklendi. Resmi yazıyla il, ilçe, okul müdürlerine, “Cumhuriyetin 100. Yılı aynı zamanda, Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olacak” denildi.

Sultan UÇAR

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Milli Eğitim Bakanlığı, cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümüyle ilgili genelge yayınladı. Bakan Yusuf Tekin genelgede, “Milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde yalnız kendi tarihine değil, dünya tarihine de etki eden istiklal mücadelesi, Anadolu'daki bin yıllık millet varlığımızı ebedileştirdi. Cumhuriyetimizin 100. yılı, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcı olacak” dedi.

PROPAGANDALI KUTLAMA

Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları genelgesinde MEB, Atatürk ve silah arkadaşlarını vurgulasa da, “Türkiye Yüzyılı” diyerek, AKP'nin genel seçimler öncesi parti logosuyla yayınladığı 2023 Seçim Beyannamesi'ni, işaret etti. Bunun üzerine tüm MEM'ler resmi yazıyla okullara kutlamalarda, ‘Türkiye Yüzyılı' uyarısı yaptı. AKP'nin 486 sayfalık, “Türkiye Yüzyılı 2023 Seçim Beyannamesi'nde” yer alan ifadeler, okullardaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında kullanılabilecek.

OKULLARDA SİYASET

486 sayfalık Türkiye Yüzyılı dosyasındaki bazı siyasi içerikler şöyle: AK Parti sadece siyasi parti değil, aynı zamanda bir dava hareketidir. AK Parti öncesinde İHA ve SİHA'lar niçin farklı partiler yönetimdeyken yapılamadı? “Dünya 5'ten büyüktür” ve “Daha adil bir dünya mümkündür” görüşü sadece birer motto değil, on yıllar boyunca peşinden koştuğumuz idealimizdir. Türkiye'nin geleceğine ilişkin tasavvur ve hayallerimizi siyaset sahnesine taşıyoruz.

Atatürk Havalimanı'nı yıktıklarını anlatmışlar

Türkiye Yüzyılı adlı 486 sayfalık AKP seçim beyannamesinde, Atatürk'ün adı 10 kez geçiyor. Eğitimle ilgili bölümde, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği üzere” deniliyor. Sonra 3 kez; Atatürk Kültür Merkezi'ni AKP'nin yenilediği, Atatürk Ansiklopedisi'nin dijitale aktarıldığı, Atatürk Havalimanı'nın yerine millet bahçesi yapılacağı anlatılırken ‘Atatürk' deniliyor. “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezunu olduğu Manastır Askeri İdadisi'ni restore ettik” de demişler.

Son anda benimsemişler (!)

“Atatürk'ün, Yurtta sulh cihanda sulh' prensibi doğrultusunda adım attık” diye 394. sayfada Atatürk denilirken, Atatürk'ün cumhuriyetin kurucusu olduğu ancak 476. sayfada kabul ediliyor. Atatürk'ün, “Benim manevi mirasım ilim ve akıldır” sözünü benimsediklerini de eklemişler.

Marmaray da var TOGG'da…

Türkiye Yüzyılı'na atık projesi, cami restorasyonları, İHA'lar, SİHA'lar, Hürkuş, Marmaray, Çanakkale Köprüsü, İstanbul Havalimanı, bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceği, Türkovac aşısı, Teknofest, hayvanları koruma polisi hatta asgari ücret artışı bile girmiş.

Kurtuluş Savaşı kahramanlarının adı hiç geçmiyor

Türkiye Yüzyılı'nda, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa gibi Kurtuluş Savaşı'ndaki komutanlar ile Sütçü İmam, Yörük Ali, Nezahat Onbaşı, Kara Fatma gibi ulusal kahramanların adı hiç geçmiyor.