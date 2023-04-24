Darüşşafaka giriş sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Anne veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu, yatılı, kolej eğitimi fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2023 yılı Giriş Sınavı 21 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de, Türkiye’nin 37 ilinde düzenlenecek.

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Her yıl yaklaşık 120 öğrenciye sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bu yıl deprem bölgesindeki 11 ilden 100 çocuğu daha kabul ederek toplamda 220 öğrenciye eğitim imkânı sunacak.

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2023 yılı Giriş Sınavı; 21 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de, Türkiye'nin 37 ilinde düzenlenecek.

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı'nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler; ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitimi alma imkânı kazanacak. Öğrenciler Darüşşafaka Eğitim Kurumları sınavı başvurusunu online olarak https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden sınava başvuru yapabilir.

Depremden etkilenen 11 il için kontenjan artırımı kararı alan Darüşşafaka, misyonu doğrultusunda 70 il için 120, afetten etkilenen 11 il içinse ek 100 kontenjan oluşturdu. 2023 yılında Darüşşafaka Giriş Sınavı ile okula alınacak toplam öğrenci sayısı 220'ye yükseldi.