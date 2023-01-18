Darüşşafaka’nın 160 yıllık iyi niyeti ödüllendirildi

ABD'nin eğitimde önemli sivil toplum kuruluşu Common Sense Education, Darüşşafaka’ya, ‘Common Sense School’ yani sağduyulu okul unvanı verdi.

Sultan UÇAR

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Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın, 160 yıldır sürdürdüğü eğitimde iyi niyetli çabaları karşılıksız kalmadı. Amerika'nın eğitimde önemli sivil toplum kuruluşu Common Sense Education, Darüşşafaka'ya, ‘Common Sense School' yani sağduyulu okul unvanı verdi.

NİTELİKLİ EĞİTİM

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Dijital dönüşüm temelinde tüm öğrenci ve öğretmenlerimize tablet sağladık. Sınıflarda güçlü teknolojik altyapı kuruldu. STEM, kodlama, girişimcilik, dijital dönüşüm eğitimleri veriyoruz. ‘Common Sense School' unvanı, Darüşşafaka'nın bu alanda öğrencilerine sunduğu nitelikli eğitimin bir meyvesi” dedi.

EŞİTLİK FIRSATI

“Darüşşafaka Eğitim Kurumları' nda 1863 yılından bu yana, ‘Eğitimde fırsat eşitliği' ve ‘Eğitimle değişen yaşamlar' misyonuyla hareket ettiğini anlatan Ebru Arpacı, “Annesi, babası veya her ikisi de hayatta olmayan, maddi imkanları yetersiz, yetenekli çocuklarımıza tam burslu ve yatılı eğitim veriyoruz. Darüşşafaka'da, bugünden 15-20 yıl sonrasını planlayıp, öğrencileri o günün koşullarına göre yetiştiriyoruz” diye konuştu.

HAYATLARI DEĞİŞİYOR

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 10 yaşında aldığı öğrencileri 8 yıl tam burslu ve yatılı okutuyor. Yüksek standartlı eğitimiyle yetim-öksüz çocukların hayatlarını değiştiriyor.

BURSLULUK SINAVI 21 MAYIS'TA!

Türkiye'nin eğitimde ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, annesi, babası veya her ikisini de kaybetmiş çocukları, bursluluk sınavıyla 10 yaşında alıp, üniversiteye kadar tam burslu, yatılı okutuyor. 81 ilden halen 1000'e yakın öğrenci var. 2023-2024 eğitim yılı burs başvuruları başladı. Sınav, 21 Mayıs'ta.