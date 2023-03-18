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Deprem bölgesindeki öğrencilere, LGS ve YKS desteği

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerde LGS ve YKS'ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek olmak için 761 noktada, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) açıldığını bildirdi.

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Deprem bölgesindeki öğrencilere, LGS ve YKS desteği

Özer, sosyal medya hesabından, Bakanlık tarafından deprem bölgesinde LGS ve YKS’ye girecek 8 ve 12. sınıf öğrencileri için oluşturulan DYK noktalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Deprem bölgesindeki öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek olmak için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarının altını çizen Özer, “Afet bölgesinde, 761 noktada LGS ve YKS’ye hazırlık süreçlerinde destekleme yetiştirme kurslarımızla öğrencilerimizin yanındayız.” ifadesini kullandı.

DYK’lerin bulunduğu yerlere ilişkin detaylara Bakanlığın “http://dhgm.meb.gov.tr/dyk” internet adresinden ulaşılabilecek. (AA)

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