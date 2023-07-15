Depremde ölen kardeşinin kep ve cübbesini giyip diplomasını aldı

Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) mezuniyet töreninde Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaydeden 45 öğrenci ve akademisyen anıldı. Depremde ölen makina mühendisliği bölümü öğrencisi Mehmet Soydaş'ın diploması, kep ve cübbesini giyen ablası Feray Soydaş'a verildi.

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İSTE Spor Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Binbaşı Onur Emir, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 45 öğrenci ve akademisyen için dua edildi. Salonda sergilenen fotoğraflarının önüne karanfil bırakıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende konuşan İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, “Gönül isterdi ki sizlerin bu iftihar ile dolu özel gününüzü hep birlikte yaşayabilmiş olsaydık. Fakat bildiğiniz üzere 6 Şubat depremi ile şimdi sizlerle yan yana, yürek yüreğe bu mutlu güne tanıklık edecek nice öğrencilerimizi ve çalışma arkadaşlarımızı kaybettik. Depremde hayatını kaybeden öğrencilerimizi, akademik ve idari personelimizi, deprem şehitlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

“BEN HİÇ ÇOCUKLUĞUMU YAŞAYAMADIM”

Konuşmaların ardından diploma törenine geçildi. Prof. Dr. Tolga Depci, depremde hayatını kaybeden makina mühendisliği öğrencisi Mehmet Soydaş’ın diploması ise kep ve cübbesini giyen ablası Feray Soydaş’a verdi. Gözyaşlarına boğulan abla Feray Soydaş, “Babam erken yaşta hayatını kaybetmişti. Kardeşim bu yüzden arkadaşlarına ‘Ben hiç çocukluğumu yaşayamadım’ demiş. Doğru söylemiş, üniversitesini bile bize bırakıp gitti. Mezun olup hayata kısa sürede atılmak istiyordu. Kardeşim ve ailem adına buradayım. Herkese teşekkür ederim” dedi. Kürsüden inen Soydaş, kardeşinin kepi ve diplomasını salonda sergilenen fotoğrafının üzerine bıraktı. Daha sonra mezun öğrencilere diplomaları verildi. (DHA)

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