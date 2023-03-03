Depremde üniversitenin 195 kişilik büyük kaybı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde en büyük kayıplardan biri de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yaşandı.

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nin Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nce, depremde hayatını kaybeden akademisyenler, idari ve diğer personelin isimlerinin yazılı olduğu listeler, ‘Kayıplarımız hep hatırlanacak’ denilerek yayımlandı.

Depremde yaşamını yitiren akademisyenler şöyle:

*Profesörler Cemil Serhat Akın, Gökhan Özdemir, Mehmet Özbirecikli, Mona Gazel ve Yıldız Yaprak. Doçentler Betül Balıkçıoğlu, Didem Çakmak, Elif Tuğba Saraç, Esra Nur Tiryaki ve İbrahim Ozan Tekeli. Doktor öğretim üyeleri Ayşe İdil Çakmak, Berna Hamamcı, Erhan Tek, Mehmet Yıldırım, Murat Güntel, Onur Sezer, Yalçın Çetin ve Yasin Yılmaz. Araştırma görevlileri Abdullah Yücel, Bircan Turunç, Büşra Davut, Eda Kahiloğulları, Furkan Akman, Gizem Karayel, Sefa Koray Tosun ve Selman Kamik. Öğretim görevlileri Celile Demirbilek Bucak, Ceyda Mursaloğlu, Mehmet Eren, Nihat Arat, Osman Şükrü Bezirci, Serbay Bucak, Sinan Yılmaz ve Zehra Anaz.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023’de bölgemizi etkileyen deprem felaketinde 35 Akademik, 23 İdari, 32 İşçi/Sözleşmeli Personelimizi ve 105 öğrencimizi kaybettik. Hayatını kaybeden camiamızın tüm mensuplarına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bugüne değin hem kesin tespitlerin yapılması hem de camiamızın yaşadığı travmayı derinleştirmemek adına kayıplarımızı paylaşmamıştık. Bölgenin en çok kaybını veren kurumlarından biri olan üniversitemizde yapacağımız ‘Hafıza Anıtı’ ile kayıplarımızın isimlerinin kampüsümüzde yaşatılmasını sağlayacağız. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

Diğer yandan üniversitenin Mimarlık Fakültesi’ne ait misafirhanesi de yıkılırken, sadece yangın merdiveninin ayakta kaldığı görüldü. 20 Şubat’ta Hatay’ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremde de Mustafa Kemal Üniversitesi lojmanları yıkıldı. (DHA)