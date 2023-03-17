Depremden etkilenen öğrencilere ücretsiz online eğitim desteği

Uğur Kurs, eğitim öğretim süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla depremden etkilenen tüm öğrencilere online eğitim platformu Uğur Dijital’i ücretsiz kullanıma açtı.

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Depremden etkilenen tüm öğrencilerin, diledikleri yerden ve istedikleri zaman eğitimlerine online olarak devam edebilmeleri amacıyla online eğitim platformu Uğur Dijital, öğrencilerin ücretsiz kullanımına açıldı.

Uğur Okulları ve Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketinden sonra birçok ilimizde eğitim öğretim faaliyetlerinin durdurulması sonucu, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla kurumumuzun online eğitim platformu olan Uğur Dijital'de sanal bir kurs merkezi kurduk.

Bu kurs merkezine kaydolmak için hiçbir ön koşul aranmamaktadır. 5,6,7,8,9,10,11,12 ve mezun grubu öğrencilerine açık olan Uğur Dijital'deki bu sanal ‘Uğur Kurs Merkezi' ile depremden etkilenen tüm öğrenciler, Uğurlu öğrencilerimize yüz yüze uyguladığımız sınavlara online katılabilecek, Türkiye geneli sıralamasını görebilecek ve soru bankaları, konu anlatım videoları gibi dijital eğitim materyallerine ücretsiz olarak erişebilecekler.

Ayrıca şu an deprem bölgesinde bulunan LGS'ye hazırlık grubu 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak haftada 3 gün 4'er saat, deneyimli akademik kurul üyelerimiz ve gönüllü öğretmenlerimiz tarafından canlı ders anlatımı da yapılacak.”

Deprem bölgesinde yaşayan ya da bu sebeple başka bir ile taşınmış olan tüm öğrencilerin de bu uygulamadan yararlanabileceğini ifade eden Adil Kurt; “Öğrencilerimize 7 / 24 online olarak ders çalışma fırsatı sunan eğitim platformumuzda her hafta 8. ve 12. sınıfların Türkiye sıralamalarını görebilecekleri online deneme sınavları, video içerikli konu tekrarları, güncel sınav müfredatına uygun konu testleri bulunuyor. Ayrıca 8. sınıflar için online rehberlik hizmeti de sunulacak. Öğrencilerimiz Uğur Dijital'den faydalanmak için en yakın Uğur Okulları veya Uğur Kurs'u ziyaret edebilir ya da gitmeye gerek kalmadan okul ve kurslarımızı arayabilirler.” diye konuştu.