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Depremzede 14 bin 73 öğrenci kendi illerine geri döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı 10 ilden diğer şehirlere nakil yaptıran 14 bin 73 öğrencinin kendi illerine geri döndüğünü açıkladı.

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Depremzede 14 bin 73 öğrenci kendi illerine geri döndü

Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesindeki eğitim- öğretim süreçlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Özer, “Afet bölgesindeki okullarımızı kademeli olarak açmamız, illerimizdeki normalleşmeye büyük katkı sağlıyor. Deprem sonrasında nakillerini farklı şehirlere aldıran evlatlarımızdan 14 bin 73’ü illerine geri döndü” dedi. (DHA)

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