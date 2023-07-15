Dersimiz liderlik, hocamız Başbuğ

MEF Üniversitesi, “Yapay Zeka”, “Girişimcilik” ve “Liderlik” yan dalları açtı. Liderlik Yandal Koordinatörü 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz oldu.

Sultan UÇAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yükseköğretimde ilklere imza atan MEF Üniversitesi, “Yapay Zeka”, “Girişimcilik” ve “Liderlik” yan dalları açtı. Liderlik Yandal Koordinatörü 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz oldu.

İLKLERE İMZA ATILDI

MEF Üniversitesi, lisansta açtığı yan dallarla farkındalık yarattı. Öğretmenlikten, mühendisliğe, hukuktan psikolojiye her bölümdeki öğrenciler, “Veri Bilimi-Yapay Zeka”, “Girişimcilik” ve “Liderlik” adlı 3 bölümde eğitim alabiliyor. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne bağlı açılan Liderlik Yandal Koordinatörlüğü'ne İlker Başbuğ ve Ahmet Yavuz getirildi.

ATATÜRK’TEN CHURCİLL'E

Motivasyon ve Liderlik, Örgüt Psikolojisi, Yöneticiler ve Makroekonomi, Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık gibi dersleri veriyorlar. “Tarihi Liderler Üzerine Saha Çalışmaları” adlı derste Atatürk başta olmak üzere Roosevelt, Gandhi, Churchill gibi liderlerin kişisel özellikleri ve stratejik kararları derslerde anlatılıyor.

DÜNYA STANDARTLARINDA YAPAY ZEKA ÖĞRETİYORLAR

■ Türkiye'de ilk kez, öğretmenlikten mimarlığa, hukuktan mühendisliğe her bölümdeki öğrenci Veri Bilimi, Yapay Zeka yan dal eğitimlerini MEF Üniversitesi'nde alıyor. Yapay Zeka, Genişletilmiş Gerçeklik ve Yazılım gibi alanlarda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli teknoloji merkezi MEFTek kuruldu. Prof. Dr. Erhan Erkut, koordinatörlüğünü yapıyor.