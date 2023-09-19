DGS ek tercih ne zaman?

DGS ek tercih için ÖSYM henüz tarih bilgisi paylaşmadı ancak 20 Eylül 2023 tarihinde sona erecek üniversite kayıtlarının ardından boş kontenjanlar üzerinden yapılacak. DGS kılavuzu da ek tercih sürecinin başlamasıyla birlikte yayınlanacak.

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Üniversitede eğitim görmek isteyen ancak DGS tercih sonuçları ardından bir yere yerleştirilmeyen adaylar ek tercih için bekleyecek. ÖSYM henüz DGS ek tercih tarihlerini paylaşmadı ancak üniversite kayıt tarihleri süreç hakkında ipucu veriyor.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAR?

DGS ek tercih için ÖSYM tarih bilgisi paylaşmadı ancak kontenjan sayısının belirlenmesi için üniversite kayıtlarının tamamlanması gerekecek, bu sebeple YKS ek tercihleri 20 Eylül 2023 tarihinden sonra başlayacak.