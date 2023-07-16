DGS puan hesaplama nasıl yapılır?
DGS puan hesaplama iki yıllık bölümlerde mezun durumuna gelen adaylar tarafından araştırılıyor. DGS puanı sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamaları ve ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak elde ediliyor.
DGS puan hesaplaması bugün gerçekleştirilen sınav sonrasında adayların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. DGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevabı…
DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların