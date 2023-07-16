DGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürüyor?

Önlisanstan lisansa geçmek isteyen yüzbinlerce kişi 16 Temmuz 2023 Pazar günü saat 10:15'te DGS için katılım gösterecek. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 50 matematik, 50 Türkçe sorusundan oluşacak ve sınav 135 dakika sürecek. ÖSYM adaylara saat uyarısında bulunarak saat 10.00’dan sonra binalara giriş yapılamayacağını belirtti.

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DGS için adaylar 135 dakika boyunca ter dökecek, hedefledikleri puanı alarak lisans bölümüne kayıt hakkı kazanmak için çabalayacak. Geçtiğimiz günlerde erişime açılan sınav giriş belgesine ÖSYM AİS üzerinden erişilebiliyor.

DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre sınav 16 Temmuz'da saat 10:15'de yapılacak.

DGS NASIL OLACAK?

Sınav 135 dakika sürecek, adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

ÖSYM tarafından sınava girecek adaylara saat uyarısı yapıldı. ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde;

“16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan sınav için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”