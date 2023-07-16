DGS sonuçları için ÖSYM tarihi açıkladı

ÖSYM, DGS sonuçları için merak edilen tarihi 11 Ağustos 2023 Cuma günü olarak açıkladı. DGS sonuçları açıklanmasıyla adaylar hem sayısal ve sözel netlerini öğrenecek hem de geçmek istedikleri lisans bölümü için tercihlerde bulunacak.

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DGS sonuçları, iki yıllık programdan dört yıllık programa geçiş yapmak isteyen adaylar tarafından sabırsızlıkla beklenirken, merak edilen tarih ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonucu ile doğru ve yanlışların sayısı, ağırlıklı önlisans başarı puanı, sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanları belli olacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları için ÖSYM tarafından açıklanan tarihe göre 11 Ağustos 2023 Cuma günü erişime açılacak.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuç açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.