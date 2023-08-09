DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi paylaştı…

Öğrencilere lisans programlarında devam etmelerine ve daha yüksek eğitim seviyesinde öğrenim görmelerine olanak tanıyan DGS geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi, adaylar sonuçları beklemeye başladı. DGS sonuçları için tarih veren ÖSYM 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanacağını duyurdu.

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DGS sonuçları, yeni öğretim dönemine lisans programında devam etmek isteyen yüzbinlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Öğrencilerin belirli bir konudaki bilgi ve becerilerini ölçen ve ilgili lisans programlarına kabul edilmelerini sağlayan DGS için ÖSYM sonuç tarihini paylaştı.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları için ÖSYM tarafından açıklanan tarihe göre 11 Ağustos 2023 Cuma günü erişime açılacak.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuç açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.