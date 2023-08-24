DGS tercih başladı mı, ne zaman başlayacak?

DGS için sonuçların geçtiğimiz hafta açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemleri için beklemeye başladı. ÖSYM henüz DGS tercih kılavuzu yayınlamadı ancak geçtiğimiz senelerdeki tarihler ipucu veriyor. DGS tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

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DGS tercih işlemlerin puanı hesaplanan yüzbinlerce lisans programı adayı tarafından gerçekleştirilecek. ÖSYM henüz DGS tercihleri için tarih bilgisi ve DGS tercih kılavuzu paylaşmadı. Tercih dönemi için geçmiş dönemler ipucu veriyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri için ÖSYM tarih duyurusu yapmadı ancak geçen sene DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklandı, tercih süreci 24 Ağustos'ta başladı.

DGS tercih işlemleri için ÖSYM tarafından açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl YKS sonuçlarının 15 Ağustosta açıklanmasının ardından 22-24 Ağustos tarihleri arasında elektronik kayıtları alınmış, DGS tercihleri de 24 Ağustos’ta başlamıştı.

Bu yıl elektronik kayıtların 28-30 Ağustos tarihleri arasında alınacak olması dolayısıyla DGS tercihlerinin Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

TERCİH SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.